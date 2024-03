Dopo l'1-1 in casa dello Sporting Lisbona, il difensore dell'Atalanta, Berat Djimsiti è tornato sulle fatiche degli ultimi giorni: "La cosa più importante era venire qua e fare il nostro gioco come sempre. Tutta la squadra ha fatto vedere una reazione dopo le ultime uscite, non era facile dopo le ultime due-tre partite venire e avere molte più occasioni dello Sporting. Ci è mancata fortuna ma l'1-1 ci sta e ce la giochiamo al ritorno" ha detto a Sky Sport.

Vi siete tolti un po' di pressione dalle spalle?

"Ho visto bene la squadra, non c'era pressione. Venivamo da gare difficili in cui abbiamo dato tutto, forse sbagliando. Per quello era ancora più importante rialzare la testa in Europa e far vedere che la squadra c'è".

Ora arriva la Juventus.

"Ormai si gioca ogni tre-quattro giorni, siamo abituati avendo giocato quattro gare in undici giorni. Arriva la prossima e così via, pensiamo già alla Juventus".