Oltre un miliardo di euro in cassa. Dopo la chiusura dell'ultima trattativa per il Medio Oriente e il Nord Africa, questa è la somma che la Serie A percepirà dalla vendita dei diritti televisivi. La Repubblica fa i conti: "In cassa sono arrivati, dopo trattative complicate, 840 milioni da Dazn, 87,5 da Sky, 65 dalla Cbs (USA), poi Inftront ha portato 139 milioni dal resto del mondo e infine sono arrivati anche 23 milioni da Abu Dhabi. La Coppa Italia, inoltre , è stato un autentico boom: Mediaset con 48 milioni ha battuto la concorrenza Rai che ne aveva pagati 35 nel precedente contratto: un incremento del 27 per cento. La formula della Coppa nazionale piace, tranne a qualche allenatore che perde. Il contratto attuale ha valore sino al 2024".