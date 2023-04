Federico Dimarco ha commentato la qualificazione in semifinale dopo il pari contro il Benfica: "Siamo veramente felici perché l'Inter era tantissimi anni che non raggiungeva la semifinale, adesso ci manca uno step per arrivare fino in fondo. Dentro di noi c'è un fattore che conta: capita poche volte di arrivare fin qui, possiamo scrivere la storia. Il Milan? Meglio che pensiamo prima al campionato e alla semifinale di Coppa Italia, poi penseremo al Milan", ha detto a Sky Sport.