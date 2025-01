L'ex calciatore Arturo Di Napoli, intervistato da News.Superscommesse.it, ha detto la sua sulla corsa Scudetto che oggi vede impegnate due squadre le cui maglie ha vestito in passato: Inter e Napoli.

Napoli e Inter sono sullo stesso livello? Cosa ne pensi della squadra di Inzaghi in chiave scudetto?

"Sia Napoli che Inter hanno una squadra davvero forte. Gli azzurri hanno perso Osimhen e Kvaratskhelia, ma si sono rinforzati con profili di qualità come Buongiorno, Neres e McTominay. Il Napoli rispetto all'Inter ha il vantaggio di essere più riposata, non avendo l'incombenza delle coppe, in particolare della Champions League che toglie energie psicofisiche importanti. L'Inter nei nomi ha maggiore continuità e per ampiezza ha probabilmente la rosa più completa del campionato. Forse sotto questo punto di vista i nerazzurri hanno qualcosina in più rispetto ai partenopei. Non perderei di vista, comunque, l'Atalanta di Gasperini".

Rispetto alle passate stagioni Lautaro Martinez è meno incisivo sotto porta: qual è il tuo parere sul centravanti argentino?

"Lautaro Martinez è un leader per questa squadra, ben apprezzato da tutti anche quando non fa gol. Si mette sempre a disposizione dei compagni e questo, per un giocatore delle sue qualità, è un fattore importantissimo. L'argentino è partito in ritardo, non ha avuto una preparazione limpida e lineare. Questo può aver pesato soprattutto all'inizio e spiega il calo di forma dell'attaccante. Il girone di ritorno sarà diverso e ad oggi sta venendo fuori il Lautaro di sempre. Sono sicuro che sarà un giocatore determinante da qua alla fine, farà tranquillamente i suoi sedici/diciotto gol".