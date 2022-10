Altra notizia negativa per la Juventus. Nel primo tempo della sfida di Champions contro il Maccabi Haifa si è fermato Angel Di Maria, che ha lasciato il campo per un problema ai flessori dopo 24’, sostituito dal polacco Milik. Il Fideo rischia seriamente di saltare la sfida all'Inter in programma all'Allianz Stadium il prossimo 6 novembre. E a serio rischio, ovviamente, anche il Mondiale in Qatar, che Di Maria puntava dritto negli obiettivi stagionali.