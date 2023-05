Le ultime dichiarazioni di José Mourinho, arrivate dopo Roma-Inter, hanno acceso di nuovo le voci sul futuro di José Mourinho. Ad esprimere un commento sulla situazione ci pensa Antonio Di Gennaro, intervenuto come di consueto sulle frequenze di TMW Radio: "Lui è qualcosa di unico. C'è tanta invidia verso di lui, il suo mestiere lo fa alla grande. Sarebbe un colpo per il PSG. Se va lì vince la Champions, perché è troppo intelligente rispetto alla media. Per la Roma sarebbe una mancanza molto importante, c'è da finire una stagione.

La Champions ormai è dura, dovesse vincere l'EL sarebbe una grande cosa.E' vero, se prendi Mourinho vuoi fare il salto di qualità. Lui però ha fatto capire che la società in alcuni aspetti c'è e non c'è. I risultati però li hai anche per il mercato che hai fatto. Per me ha lanciato tanti giovani comunque e va valutato anche questo. Se va via Mourinho la Roma potrebbe prendere Conte".