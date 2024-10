Vittoria larga ieri sera per l'Inter, che ha piegato la Stella Rossa 4-0 in una partita che è diventata 'facile' solamente dopo il raddoppio di Marko Arnautovic Nello studio di Sky Sport, Paolo Di Canio ha ripensato così alla sfida di San Siro, dove è arrivato il quarto punto in due partite di Champions League per i nerazzurri: "Prima della partita si poteva pensare a un turnover esagerato di Inzaghi, ma alla fine ha avuto ragione lui. L'Inter ha sbrigato una pratica normale, anche se per un'ora la gara è stata in bilico".