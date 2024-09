L'Inter può arrivare alla finale di Champions League come sostiene Pep Guardiola? Paolo Di Canio, ieri negli studi di Sky Sport, ha espresso un parere in tal senso sottolineando alcuni dettagli della partita dell'Etihad Stadium: "Con un percorso particolare l'Inter può anche arrivare alla finale di Champions League, contro il City ha fatto spesso il blocco basso e lo ha fatto con grande applicazione, attenzione e determinazione. Ma quello che mi è piaciuto è proprio davanti all'area di rigore, perché non spazzava mai via il pallone. Qualche volta l'ha riperso perché provava a uscire col fraseggio per saltare il primo pressing, nel primo tempo è successo 6-7 volte. Dopo, o perché si è andati quasi sempre centralmente, o perché gli attaccanti non correvano nella direzione giusta, si sono ritardati i tempi del passaggio. Questo è il rammarico, potenziali occasioni da gol non si sono trasformate in tali per qualche dettaglio che è mancato, ma l'Inter ha disputato una gran bella prestazione. In altre partite farà il proprio gioco controllando il gioco nella metà campo avversaria, perché sa giocare in entrambi i modi. Nelle ripartenze ha giocatori che sanno correre nello spazio e sanno portare il pallone. una bellissima partita da parte dell'Inter".