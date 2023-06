A tredici giorni dalla finale di Champions League, Paolo Di Canio ripensa alla notte di Istanbul, dove il Manchester City si è laureato campione d'Europa a spese dell'Inter, centrando contemporaneamente uno storico Treble: "In una gara di Premier, l'Inter avrebbe avuto poche chance di vittoria - le sue parole in collegamento con Sky Sport -. Invece quella sera i nerazzurri avrebbero potuto vincere la coppa.

Sono d'accordo con Guardiola: per una squadra la cartina al tornasole è il campionato, mentre in gare da dentro o fuori decidono i dettagli. Celebriamo giustamente un City meraviglioso, a parte quello che abbiamo visto in finale anche per colpa dell'Inter".