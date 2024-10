L’ex attaccante Paolo Di Canio commenta così su Sky Calcio Club la vittoria dell’Inter sul campo della Roma: “La Roma ha concesso cinque-sei ripartenze. Sommer ha dovuto comunque fare degli interventi. L’Inter si espone, ma non sempre ha gli elementi adatti, e la squadra di Inzaghi è uscita spesso palla al piede senza grandi sforzi. Lautaro ha segnato un bellissimo gol, ma manca spesso lucidità e qualità nelle giocate individuali.

Manca a volte l’atteggiamento giusto. Barella, che esaltiamo spesso giustamente, ha cercato un cross improbabile di esterno collo, la palla è stata ribattuta e lui avrebbe potuto recuperarla, ma ha trotterellato, permettendo alla Roma di andare in superiorità numerica. Questo atteggiamento, in un giocatore fondamentale come lui, poteva mettere in difficoltà l'Inter”.