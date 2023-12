Marco Di Bello, 42enne arbitro brindisino designato per la sfida tra Inter e Udinese, dirigerà i nerazzurri per la prima volta in questa stagione. Sono 13 i precedenti per l'Inter con Di Bello, col quale non ha mai perso: nove vittorie e quattro pareggi il bottino. L'ultimo precedente risale addirittura all'ultima giornata della stagione 2021-2022, quando l'Inter batté la Sampdoria 3-0 a San Siro, vittoria inutile nell'ultimo atto di quel campionato che vide la squadra di Simone Inzaghi cedere lo Scudetto al Milan.