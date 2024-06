In uscita dall'Inter per scadenza di contratto, Stefano Sensi potrebbe rimanere in Lombardia visto che intorno al centrocampista di Urbino è partito un duello di mercato che vede coinvolte due rivali storiche: secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Sensi è tornato nel mirino del Monza, col quale ha disputato la stagione 2022-2023 con buoni risultati. Ma Sensi è anche il primo obiettivo a centrocampo per il neopromosso Como di Cesc Fabregas, che vuole costruire una squadra di alto rango per il ritorno in Serie A. Nell'ultimo campionato ha collezionato 5 presenze con la maglia dell'Inter.