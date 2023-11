La Sampdoria di Sebastiano ha battuto lo Spezia di Salvatore e Francesco Pio. Derby ligure per i fratelli Esposito. Il papà Agostino è stato intercettato da Sky Sport nel post-partita: "Voglio solo dirvi che ad accompagnarli al campo è sempre stata la mamma, io li ho scoperti quando giocavano a Brescia. E' stata brava lei. Chi paga la cena? Mario Giuffredi, il loro agente. Uno ha vinto, uno ha perso e tocca al procuratore, visto che il genitore non paga".

Sulla partita: "Per la famiglia puntavo al pareggio, ma purtroppo c’è un vincitore e va accettato il risultato. Ci penserò stasera, ma credo che appena li vedrò consolerò i due sconfitti. Voti? Da genitore sono tutti da 8 perché ci hanno dato un’emozione e un orgoglio che non si può descrivere, ho un magone che ancora non mi passa".