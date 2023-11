Intervistato da L'Eco di Bergamo, l'ex atalantino Germán Gustavo Denis è stato solleticato sulle scelte di mercato fatte in passato.

Considerando il tuo passato, potresti essere stato un rinforzo ideale per l'Inter di oggi?

"Se potessi tornare indietro, sceglierei sempre la mia Atalanta, ma integrata nella realtà attuale di Gasperini. Giocare in una squadra così mentalmente forte è un vantaggio per qualsiasi giocatore".