Ospite di Calciomercato.it su 'TvPlay', German Denis, ex attaccante di Atalanta e Udinese, ha parlato estesamente della sua Argentina all'indomani del clamoroso ko nel match esordio del Mondiale contro l'Arabia Saudita, concentrandosi in particolar modo sui giocatori offensivi 'italiani' presenti nei 26 di Lionel Scaloni: "Secondo me Dybala si può adattare tranquillamente al 4-3-3, mettendolo un po' a destra, con Di Maria a sinistra - il pensiero del Tanque -. A livello di centravanti ci sono Lautaro Martinez e Julian Alvarez che è in formissima, ma io vedo l'interista più avanti.