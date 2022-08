A livello generale, il mercato del calcio del vecchio continente è aumentato del 10% a 27,6 miliardi di euro. L’attività del settore è stata potenziata durante la stagione calcistica di riferimento dalla disputa di Euro 2020 e dal differimento di una parte dei ricavi dalla stagione 2019/20 – terminata ben oltre il mese di giugno – a causa dello stop dei campionati causato dal Covid.

Sul fronte dei ricavi, Deloitte ha sottolineato come la Serie A abbia fatto registrare il maggior aumento percentuale (23%) nella stagione 2020/21 rispetto a quella precedente. Quella italiana è stata l’unica lega che ha visto un aumento dei ricavi rispetto alla stagione 2018/19, l’ultima non influenzata dalla pandemia. La crescita è stata favorita in particolar modo dai ricavi da diritti tv, una fetta dei quali è stata differita dal 2019/20 al 2020/21 (+48%). Al totale hanno contribuito anche i ricavi commerciali, in netta crescita in 14 dei 17 club che hanno preso parte alla competizione.