Da Madrid, dove è impegnato nella cerimonia dei Laureus Awards, Alessandro Del Piero parla ad un gruppo selezionato della stampa italiana della sfida di domani sera tra Milan e Inter. Leggendola dal punto di vista del tifoso: "Il derby di Milano di domani? Ho un paio di amici interisti e un paio anche milanisti, ed è incredibile come stanno vivendo la cosa. E io gli dico, pensate a noi juventini come ci girano...".

Del Piero poi sposta il focus sul sentiment delle squadre, in particolare di quella rossonera: "Ovvio che per il Milan sarebbe veramente tosta mettere nelle mani dell’Inter lo Scudetto domani. Però c’è un fatto, l’Inter si è dimostrata nell’anno più forte di tutti. O perlomeno questa è la sensazione. Vediamo. Il bello di questi momenti, di queste sfide, è proprio che quando tutto sembra già definito, poi succede qualcosa di strano…Quindi l’attesa, la curiosità per queste partite è la cosa più bella".