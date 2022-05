Questa volta cancella il rammarico per Bologna? "Non ci pensiamo più, ora godiamoci questa vittoria e faremo di tutto per vincere le ultime due partite e il campionato".

Stefan de Vrij, colui che ha conquistato il rigore del 2-3, arriva a Sport Mediaset per esprimere la propria gioia: "Abbiamo voluto tantissimo questa Coppa. Si è visto anche sul campo, sapevamo che sarebbe stata tosta ma siamo contentissimi per il risultato".

Col Cagliari però non sarà facile. Poi siete anche stanchi per i supplementari.

"Sì, ma questa vittoria ci carica e dà energie per il campionato".

Ma perché siete due punti dietro il Milan?

"Abbiamo lasciato punti pesanti in partite dove potevamo e dovevamo fare meglio. Ora ci troviamo in questa situazione, ma non molliamo. Continuiamo a giocare e vincere le ultime due sperando per il meglio".