"Grandissima soddisfazione per questa coppa, sono contentissimo. eravamo riusciti a tenere il vantaggio, poi abbiamo subito quei due gol a inizio ripresa. Ma ci siamo rialzati e l'abbiamo portata a casa". Così Stefan De Vrij ai microfoni della tv di casa a margine del grande successo per 4-2 sulla Juve in finale di Coppa Italia. "Nell'intervallo ci eravamo detti di dover mettere più pressione, ma siamo usciti male dallo spogliatoio. Poi ci siamo ripresi alla grande".