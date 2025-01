"Non basta ovviamente rifunzionalizzare il Meazza, serve un investimento sulle zone limitrofe allo stadio e sul quartiere": Questo è l'appello lanciato dal Consigliere di Forza Italia presso il Comune di Milano Alessandro De Chirico ai microfoni di Libero. "A San Siro c’è una carenza di servizi per i residenti – continua De Chirico –. È chiaro che nel momento in cui si va a realizzare qualcosa si deve anche pensare a creare delle strutture idonee per chi ci vive. Come possono essere una biblioteca, piuttosto che nuovi insediamenti residenziali o poli sociosanitari. Soprattutto serve la presenza del Comune, perché la popolazione diventa sempre più anziana. Questo mica solo a San Siro, però il problema c’è e va affrontato. Vuol dire che c’è bisogno di assistenza".

De Chirico poi va all’attacco dell’amministrazione comunale e del sindaco Giuseppe Sala: "Siamo tornati indietro di cinque anni, non si è ancora mosso niente. Adesso vogliamo vedere le carte. Sia per quanto riguarda lo stadio sia per quelli che saranno gli interventi sul quartiere. Ma c’è una cosa che, sopra tutte le altre, è necessario fare. Il sindaco ora deve dire o dentro o fuori, non c’è più tempo. Oramai mancano 12 mesi esatti alle Olimpiadi del 2026. E il tempo passa velocemente. Il vincolo scatta ufficialmente in questo 2025 e nel frattempo abbiamo perso l’occasione della finale di Champions del 2027, la quale avrebbe significato circa 100 milioni di euro in indotto alla nostra città. Il risultato è che siamo in perenne attesa, stiamo alla finestra e aspettiamo. Passano i mesi, e anche gli anni, e di concreto non si vede ancora niente".