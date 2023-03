Matteo Darmian arriva anche ai microfoni di DAZN per esprimere l'amarezza del gruppo nerazzurro per la sconfitta di questa sera: "Sicuramente è una sconfitta che fa male. Ci tenevamo a fare bene contro la Juve che ha fatto una buona partita. Noi potevamo fare meglio, ci prendiamo la responsabilità di questa come delle altre sconfitte in campionato, dobbiamo migliorare perché per l'Inter nove sconfitte sono tante. Cercheremo di recuperare con la sosta e finire al meglio il campionato. Il gol subito? Episodio che alla fine della partita pesa, perché poi da quell'episodio è nata la rete. Non devo dire altro, ci è andata male e non possiamo fare altro. Ci lecchiamo le ferite, ma le immagini sono abbastanza chiare".

Si è vista un'Inter con poca energia in possesso palla.

"Potevamo fare meglio con la palla e mettere in difficoltà la Juve. Loro non ci lasciavano tanti spazi, dobbiamo migliorare su questo aspetto".

Sul gol di Kostic è apparso in difficoltà.

"Bisogna essere molto lucidi in campo per decidere in frazioni di secondo, a volte si fa la scelta giusta a volte si sbaglia. Potevamo muoverci meglio di reparto, Dumfries ha seguito il taglio di Vlahovic e io ho cercato di arrivare sul taglio di Kostic. Poi lui ha fatto un bel tiro, imparabile per Onana".