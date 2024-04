"Come ripartirà il Napoli? Difficile dirlo adesso. Manna è bravo e bisogna avere fiducia nella società. Ci saranno un po' di cambiamenti. Ma il Napoli tornerà competitivo". A dirlo è l'operatore di mercato Oscar Damiani ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. "Su chi punterei come allenatore? A me piace De Zerbi, ma c'è un ostacolo. Bisognerebbe vedere se ha voglia di andare via in Inghilterra.

Il Milan starebbe pensando a Farioli. È pronto?

"Ho visto tante volte giocare il Nizza. Farioli sarebbe una bella scelta. Pioli ha comunque fatto bene".

Thiago Motta l'uomo giusto per la Juve?

"Ho molta stima di lui come uomo e come allenatore. Chi lo prende fa un grande affare".