Punto della situazione sui propri assistiti interisti per Oscar Damiani, intervenuto sulle pagine di tuttomercatoweb.com per parlare anche di Agoume e Radu. Se per il portiere il passaggio alla Cremonese è cosa fatta, per il secondo il futuro resta da scrivere: “Ha delle richieste. Il suo agente vuole aspettare. Magari ci sarà qualcosa in Francia. Se all’Inter non c’è spazio dovrà giocare altrove”.