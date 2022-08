Stéphane Dalmat, ex centrocampista nerazzurro, sfrutta il proprio profilo Instagram per parlare dei nerazzurri e dire la sua in vista della gara con lo Spezia: “Sulla carta sembrerebbe una partita facile ma nessuna squadra è ancora pronta al 100%, penso però che l'Inter alla prima in casa possa fare una bella prestazione. Spero in un 3-1, sarebbe perfetto. Col Lecce abbiamo avuto tanta fortuna, per continuare al meglio la stagione ora serve un'altra vittoria”.