Al netto del gong di mercato già suonato in Italia quanto in Spagna, sbucano fuori retroscena che riguardano l'affare Jordi Alba-Inter, affare senza lieto fine stando alle formalità ratificate in quel di Viale Rosellini di Milano. Ma dalla Spagna trapelano alcuni dettagli inediti: secondo i colleghi catalani l'entourage del giocatore avrebbe ricevuto due giorni fa una telefonata da uno degli intermediari dell'operazione che riguardava Marcos Alonso per rendere noto l'interesse dell'Inter per Alba. L'entourage avrebbe dunque contattato il direttore sportivo dela Beneamata che - secondo quanto riferito - averebbe confermato l'offerta del Barça. Il tutto accolto con estrema sorpresa del giocatore.