L’Inter potrebbe presto avere una rivale in meno nella corsa a Marcus Thuram, attaccante in uscita dal Borussia Monchengladbach. Come riportato dalla Bild, infatti, il Bayern Monaco starebbe pensando di tirarsi indietro per il classe 1997. Il figlio d’arte non è infatti un numero nove classico, profilo cercato dai bavaresi, ma è più a suo agio sulle fasce e negli spazi. Il Bayern preferirebbe altri profili, ad esempio Harry Kane del Tottenham, pure consapevole che una trattativa per l’inglese sarebbe molto difficile.