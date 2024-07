Daniele Daino, ospite di Sportitalia, si è concentrato sulla sfida per il Pallone d'Oro, affermando una convinzione valutativa: "Lautaro Martinez lo merita, non me ne vengono in mente altri. Sono sicuro di questo. Per la stagione che ha fatto ci avviciniamo anche a quel premio. Lo meriterebbe assolutamente, se devo dire un nome Lautaro Martinez sarebbe giusto. C’è anche Rodri, ma Lautaro Martinez deve stare almeno tra i primi tre. Lo meriterebbe addirittura, ma è difficile che vinca proprio. L’Argentina si riconferma sulla qualità, la sua vittoria è simile a quella della Spagna agli Europei", ha concluso.