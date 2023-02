Daniele Daino, ex giocatore del Milan, ha fotografato il quadro rossonero dopo il derby perso contro l'Inter: "Con le sue scelte Pioli non dà tranquillità alla squadra. La sua soluzione era dettata dall'emergenza difensiva. Ma quando si passa da una linea a quattro a tre, è difficilissimo farlo subito in un derby. L'assetto non riusciva a pressare, non era mai sulla palla.