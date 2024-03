Da qualche anno sponsor dell'Inter in qualità di Official Solar Energy Partner, ora Skyland Energy, azienda leader nelle fornitore di attrezzature per l'energia solare, vuole tentare il salto di qualità e diventare proprietaria di una squadra di calcio in Italia. Nel mirino del gruppo c'è il Lecco, al momento nelle mani di Paolo Di Nunno: l’imprenditore e manager Alex Lin, formatosi in Italia presso l’Università del Mediterraneo di Reggio Calabria e creatore di Skyland Group, si è fatto avanti in maniera concreta.

Le due parti, si sarebbero già trovate due volte, l’ultima l’altra sera, ma Di Nunno, come già aveva fatto con la Brera Holding che tempo addietro si era interessato alla società bluceleste, ha rilanciato. Ma l'intenzione di Lin è quella di chiudere a breve la trattativa e per questo sta chiedendo anche la collaborazione di cinque imprenditori lecchesi coi quali si incontrerà nel pomeriggio di oggi, secondo La Provincia di Lecco. La richiesta per il club manzoniano è di tre milioni di euro circa.