Cosa chiedere di più a Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo? I due giovani attaccanti stanno trascinando l'Empoli in questa ottima prima parte di stagione, ma per il tecnico Roberto D'Aversa il loro feeling può ancora migliorare: "A Sebastiano gli piace venire a legare, a Lorenzo più andare in profondità. Non sempre hanno occupato la stessa zona, dipende anche dalle caratteristiche degli avversari. La confidenza aumenta sempre più quanto più tempo giocano insieme, certo l'assenza di Pietro Pellegri si sta facendo sentire", spiega il mister biancoazzurro in vista del match delicato contro la corazzata Atalanta.