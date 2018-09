Tocca a Danilo D'Ambrosio parlare a InterTV dopo il 2-1 sui viola deciso proprio da un suo gol nel finale: "Il concetto di quadra è quello di non mollare mai, anche perché rispetto all'anno scorso non siamo partiti benissimo - dice il match-winner di stasera -. Il mio gol? È la voglia di tutti, anche del pubblico che ringrazio. Ci hanno caricato, siamo molto coesi anche in squadra".

L'ultimo tuo gol a San Siro cadeva un anno e due giorni fa contro il Genoa.

"Mi impegnerò a farne altri, anche se per un difensore la prima cosa è non prenderli. Davanti abbiamo tnnta qualità e, rispetto all'anno passato, abbiamo anche tante alternative in panchina. Contro il Genoa segnai su angolo, oggi invece una rete che forse non è nel mio repertorio".

Tante soluzioni anche a gara in corso.

"Sì, ripeto: c'è una rosa ampia, con tanta qualità. L'allenatore ha ampia scelta, come stasera quando sono entrati Politano e Keita. Ed è importante".

