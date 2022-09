Autore di uno sfortunato autogol contro il Bayern Monaco, il difensore nerazzurro Danilo D’Ambrosio parla così ai microfoni di Inter TV dopo il di oggi all’esordio in Champions League: “Cosa è mancato stasera? È mancato il passaggio negli ultimi 20-25 metri a differenza loro che hanno finalizzato le occasioni. Noi siamo stati poco lucidi e poco bravi. Noi sapevamo che era una partita difficile in un girone difficile, ma non molliamo dopo una partita sola”.