Intervistato da Cronache di spogliatoio, l'ex milanista, oggi al Como, Patrick Cutrone ha parlato anche del suo passato al Milan e dell'emozione di giocare a San Siro: "Sognare di rigiocare a San Siro, stavolta col Como? San Siro è lo stadio più bello del mondo, soprattutto per me che sono cresciuto nel Milan. Il giorno del provino con il Milan segnai 8 gol in partitella e mi presero: crescere e vivere nell'ambiente Milan è stato speciale e un'emozione grandissima. Sono arrivato che avevo 7 anni, venivo da una squadra dell'oratorio. Ho fatto tutta la trafila delle giovanili fino ad arrivare alla prima squadra, ho esordito, ho fatto gol" ha detto l'attaccante comasco prima di parlare anche dell'ex compagno in rossonero, oggi perno dell'Inter, Hakan Calhanoglu.

Sul 20 di Inzaghi, ex Milan:

"Calhanoglu era un mio compagno al Milan, una qualità spaziale. Poi per me è un amico, che mi ha aiutato sempre, una brava persona".