Protagonista oggi in conferenza stampa alla vigilia di Croazia-Spagna, finale di Nations League, Zlatko Dalic ha risposto così ai giornalisti iberici che gli chiedevano dell'importanza di Luka Modric per la sua Nazionale: "Luka lavora sodo in ogni sessione di allenamento, così come gli altri giocatori più esperti come Perišić, Brozović, Vida - le sue parole -. Prende tutto sul serio e ripaga nel miglior modo possibile. I più vecchi ci guidano verso la storia, l'obiettivo è vincere la Nations League".