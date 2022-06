Reazione immediata nella seconda gara di Nations League per la Croazia che, in seguito al pesante ko subito con l'Austria, si è riscattata portando a casa un pari in rimonta con i campioni del mondo della Francia. "Vorrei congratularmi con i giocatori, così come con il pubblico per il supporto - ha detto in conferenza stampa il ct Zlatko Dalic -. Dopo la sconfitta contro l'Austria abbiamo mostrato carattere, non era facile. Abbiamo lottato, nel primo tempo abbiamo difeso bene costringendo gli avversari a sbagliare, anche se non siamo stati capaci a sfruttare bene gli spazi in ripartenza non dando sostegno a Budimir".