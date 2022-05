Dopo l'aumento di casi per Covid-19, la Cina non vuole correre rischi e rinuncia alla Coppa D'Asia del 2023. A renderlo noto è la stessa Federazione asiatica - come si legge su Sportmediaset -. Pechino ha spiegato la decisione di rinuncia ad ospitare la suddetta competizione che si sarebbe dovuta giocare in dieci città diverse dal giugno al luglio 2023, per via di attuali "circostanze eccezionali".