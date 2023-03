Alessandro Costacurta si complimenta con l'Inter per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, strappata al Do Dragao di Oporto difendendo l'1-0 dell'andata: "Ho visto un'Inter organizzata, non è un caso che le tre italiane abbiano preso zero gol in 5 partite - le parole dell'ex difensore a Sky Sport -. Speravo facesse meglio in ripartenza, sono stati un po' passivi, ma fino a 6-7 minuti dalla fine non avevano corso grandi pericoli. Alcune volte bisogna solo guardare il risultato e basta, l'Inter ha meritato di passare: bravi".