Intervistato da CalcioNapoli24, Serse Cosmi ha analizzato le lacune di Napoli e Inter nella corsa Scudetto: "Facile fare una somma dei punti persi con Spezia ed Empoli. Conto matematico che non ha consentito di vincere. Il Napoli può avere la scusa delle assenze prolungate di Anguissa, Osimhen e Koulibaly, l'Inter di Marcelo Brozovic. Ha vinto la squadra più coesa come ambiente. Possono recriminare Inter e Napoli, che ha mostrato limiti. Gli azzurri sono stati anche favoriti per tanto tempo, ma per vincere serve altro anche sotto l'aspetto mentale e fisico”.