"Abbiamo sempre sostenuto che la strada maestra era una valorizzazione dello stadio di San Siro, che lo mettesse in condizione di essere uno stadio per i grandi eventi sportivi, culturali e di spettacolo di massa. Perciò, subito, senza perdere altro tempo, nel corso di questo anno, il Comune dovrebbe formare una commissione, d’accordo con la Facoltà di Architettura, per proporre il concorso internazionale per l’ammodernamento e la gestione del Meazza, concorso che dovrebbe svolgersi al più presto, con i lavori conseguenti, ben prima della scadenza della concessione in vigore (30 giugno 2030) e delle possibili partite dell’Europeo 2032". È l’invito che Luigi Corbani, già vicesindaco di Milano e da mesi in prima linea per la salvaguardia di San Siro con il Comitato SìMeazza, formula in un lungo post in cui ‘tira le somme’ della vicenda stadio dopo l’ok della Soprintendenza e della Commissione regionale al vincolo per San Siro che di fatto blocca la sua possibile demolizione.

Corbani aggiunge: "A questo punto, in attesa che i fondi tirino fuori i soldi per i loro stadi, sarà bene che il Comune controlli che venga fatta la manutenzione ordinaria, come previsto dalla convenzione, e che quella straordinaria corrisponda pienamente ai valori a scomputo dell’affitto. E ciò a tutela del patrimonio pubblico, anche in relazione alle prossime scadenze del febbraio 2026 per le Olimpiadi invernali e per la finale di Champions League del 2026 o 2027. Milano in definitiva potrebbe guadagnare da un ammodernamento che, pur salvaguardando la storia, il simbolo e la natura sportiva dell’impianto, possa fare del Meazza un grande luogo di spettacolo e di intrattenimento, distribuito sapientemente lungo tutto l’anno".