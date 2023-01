Martedì 31 gennaio alle ore 21 l’Inter scenderà in campo a San Siro nei quarti di finale di Coppa Italia per la sfida contro l'Atalanta. La vendita dei biglietti per assistere al match si è aperta il 19 gennaio, con le fasi dedicate agli abbonati, mentre da lunedì 23 gennaio si è alzato il sipario sulla vendita libera dei tagliandi.