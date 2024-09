Finisce a favore del Sassuolo il primo sedicesimo di finale di Coppa Italia in programma per oggi. I neroverdi si sono imposti per 2-0 in casa del Lecce con le reti di Muharemovic e D’Andrea. Con una rete per tempo i ragazzi di Fabio Grosso mandano ko i salentini guidati da Gotti e passano allo step successivo, ovvero gli ottavi di finale, dove incontreranno il Milan di Fonseca il prossimo 4 dicembre.