Partita piena di emozioni quella di Coppa Italia giocata questa sera alla Dacia Arena tra Udinese e Monza. La squadra di casa perde contro ogni pronostico sotto i colpi di un ottimo Monza che apre il risultato con la rete di Valoti sul concludere del primo tempo. La reazione degli uomini di Sottil arriva immediatamente alla ripresa con Perez che mette a segno il gol dell’1-1 e al 68esimo ribalta momentaneamente il tabellino portando i bianconeri in vantaggio per 2-1. Ma Molina, fresco e pieno di energie, trascina i brianzoli al pareggio che Andrea Petagna trasforma poi in sorpasso due minuti dopo. Finisce 2-3 a Udine, Monza agli ottavi di finale di Coppa, dove ad attenderla ci sarà la Juventus.