È il Bologna ad aggiudicarsi la prima mezza semifinale di Coppa Italia, battendo al Castellani l'Empoli di D'Aversa che per tentare di agguantare il sogno finale dovrà tentare un'impresa titanica al Dall'Ara nel match di ritorno. A sottoscrivere il risultato sono il solito Orsolini, sotto gli occhi di Luciano Spalletti sugli spalti, e Dallinga che firma una doppietta personale mettendo a referto secondo e terzo gol della serata. Strada verso Roma in discesa per i rossoblu che con il 3-0 di questa sera ipotecano un pezzo di tagliando per l'Olimpico.

