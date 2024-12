Dopo la stilettata lanciata a Beppe Marotta, Antonio Conte chiude la conferenza della vigilia del match di Coppa Italia contro la Lazio andando a muso duro contro i cronisti presenti. A precisa domanda sulle possibilità del Napoli di vincere la Coppa Italia, Conte risponde in maniera perentoria e un po' piccata: "Voi parlate di vincere molto facilmente qui, uno si alza la mattina e parla di vincere Coppa Italia, Champions, campionato, vinciamo, ma per vincere si devono costruire le vittorie altrimenti non vai da nessuna parte. La costruzione è alla base della vittoria, bisogna costruire un gruppo che abbia l'ambizione per stare lì con le altre, una voglia realistica, ma non da sognatori. Qui c'è la differenza, il sogno non lo tolgo a nessuno, ma la realtà è che c'è una costruzione in atto per durare e dare gioia all'ambiente, perché a volte vedo anche che l'ambientenon è compatto e c'è pure quest'altra difficoltà. Parliamo di vincere come bere un bicchiere d'acqua, con tutto il rispetto che posso avere ma voi dovete rispettare anche chi lavora ed un minimo di esperienza per costruire cose durature ce l'ha!".

Conte fa per andarsene, ma viene annunciata un'ultima domanda e a quel punto si lascia andare ad una constatazione: "Era meglio non la facevo questa conferenza..."