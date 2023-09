Scudetto? Il vantaggio dell'Inter sulla Juve penso sia cospicuo, la squadra di Inzaghi ora è consapevole della sua forza. L'Inter è partita in questa stagione come una squadra in missione, che conosce molto bene il suo valore, aumentato rispetto all'anno scorso. Ora ci sono 22 titolari". Lo ha detto Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, nel corso del suo intervento sulle frequenze di Radio 24.