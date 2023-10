L'idea di Andrea Abodi, ministro dello Sport, di istituire un commissario nazionale per la realizzazione degli stadi e delle infrastrutture sportive in Italia è stata accolta favorevolmente da Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A: "Grazie al Ministro Abodi e alla sua intuizione speriamo possa trovarsi una convergenza e possa arrivare in tempi stretti un Commissario agli stadi - le sue parole a Radio TV Serie A con RDS -. Serve una figura che ci aiuti a superare i vincoli che arrivano da un sistema che potremo definire medievale, barocco, che ha bloccato non solo gli stadi, ma anche l'edilizia scolastica. Non ci manca un sistema di norme, anche se può essere migliorato, ma tutti i Club che hanno deciso di mettere mano ai propri impianti hanno trovato difficoltà oggettive. Tutte le Società italiane hanno nel cassetto un progetto di ristrutturazione o costruzione ex novo, lo stadio è l'elemento che determina le vere ambizioni commerciali di un campionato. Riammodernare gli stadi è un`esigenza primaria del nostro mondo sportivo, non solo del calcio. E' una scelta obbligata. Non dobbiamo chiedere i grandi eventi per fare le strutture, bisogna invertire la tendenza, credo ci siano le condizioni. Ne abbiamo bisogno come sistema paese".

L'idea ha raccolto consensi a 360 gradi, dal Presidente del Milan, Paolo Scaroni, a quello del Napoli Aurelio De Laurentis passando per Rocco Commisso, Claudio Lotito, Rebecca Corsi, Tommaso Giulini e molti altre personalità del mondo del calcio e dello sport in generale, che hanno espresso parere positivo, auspicando che l'idea possa trasformarsi presto in un dato di fatto.

Anche per questo Cultura Italiae e Sport Italiae, le associazioni nazionali che pongono al centro del loro impegno la Cultura sportiva e non come motore etico ed economico dell'Italia, hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione e di sostegno a favore della proposta di nominare un commissario per la riqualificazione degli impianti sportivi e degli stadi che aiuti a superare gli ostacoli burocratici che hanno impedito al nostro paese di avere strutture polifunzionali sostenibili e adeguati alle norme di tutela e di rigenerazione urbana e ambientale.

Partecipare è possibile, firmando l'appello per innovare il paese, aiutare lo Sport, rinnovare una obsoleta situazione di impiantistica che, di fatto, toglie competitività e futuro a tutto il settore sportivo italiano.