Quello di Morata è un tradimento? Fulvio Collovati, intervistato da Juventusnews24, risponde a tono: "Ma quale tradimento! Lukaku sarebbe andato dall'Inter alla Juve di Allegri e poi è andato alla Roma e ora al Napoli. Questi discorsi hanno senso solo per i nostalgici. E anche Conte, se non fosse stato per un problema economico, sarebbe andato al Milan", ha concluso.