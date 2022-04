L'ex nerazzurro Fulvio Collovati ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Notizie.com: “Ora l’Inter è padrona del suo destino, a dimostrazione che lo stop dipendeva da un fattore fisico e non mentale. È la squadra che sta meglio psicologicamente, viste anche le ‘cadute’ di Milan e Napoli. Perisic e Barella, su tutti, hanno fatto un’ottima prestazione sabato: la vittoria con la Juve chiarisce che nel calcio conta più l’aspetto mentale che quello fisico. C’è però da considerare il campionato anomalo ed indecifrabile: non ci sono certezze assolute. Si deve pensare partita dopo partita; è vero che le squadre più ti avvicini alla fine e meno hanno ambizioni, ma proprio per questo non hanno pressioni e giocano libere mentalmente, senza regalare niente a nessuno. Inzaghi? Non si può mettere in discussione un tecnico che sulla carta può essere primo in classifica. Questa esperienza gli servirà, soprattutto sulla gestione della rosa, visto che gli si rimprovera di far giocare sempre gli stessi. Positivo comunque il suo impatto, a fine stagione daremo il giudizio definitivo“.