"Credevo finisse pari ed è finita così. Non si può dire sia più forte una delle due. Sono le squadre che si giocheranno lo scudetto. Non lasciamoci ingannare dai due punti che separano sei squadre, per me queste sono le più forti". Così Fulvio Collovati analizza Inter-Napoli di ieri sera dagli studi della Domenica Sportiva. "Hanno vinto i difensori sugli attaccanti. Buongiorno e Acerbi sono stati tra i migliori. Una partita in cui il pareggio ci sta, anche se c'è stato un rigore sbagliato".

"Sbagliare un rigore è accaduto ai più grandi - prosegue Collovati - Calhanoglu calcia molto forte, ne ha fatti 17 di fila in A, può anche sbagliarne uno. Tra l'altro l'1-1 lo ha fatto lui. Per me è uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Responsabilità di Meret sull'1-1? Assolutamente sì".