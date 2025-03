Un segnale forte al campionato, quello lanciato dall'Inter a Bergamo. Così lo definisce Fulvio Collovati in un'intervista rilasciata al sito News.Superscommesse: "Dal punto di vista numerico no, non si tratta di un messaggio definitivo, però è una netta e chiara prova di forza dell’Inter. Non è semplice vincere a Bergamo, contro un’Atalanta reduce dalla vittoria per 4-0 in casa della Juventus. Mancano nove partite comunque alla fine, e tutto può ancora succedere”.